Ciclismo | Amador investito da un camion - frattura di tibia e perone

(Di sabato 11 maggio 2024) Andreyè statoda unmentre si allenava a Girona, in Spagna. Il 37enne ciclista della Ef Education-EasyPost ha riportato ladellae deldella gamba destra. L’incidente risale a mercoledì, ma oggi la madre ha confermato all’emittente Teletica. Il costaricense stava percorrendo una strada di La Garriga, a una quarantina di chilometri da Barcellona, quando un Tir ha invaso la sua corsia. L’operazione è andata per il meglio e oraè in condizioni stabili. SportFace.

