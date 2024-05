Napoli-Bologna - la squadra di Motta raddoppia al 12’ | segna Posch Diretta 0-2

Citando una sua canzone “Torna a Udine ” Ruggero de I Timidi , ed è sempre una festa tornare a casa. Ultimissimi biglietti disponibili per la tappa Udine se del tour che sta registrando sold out in tutti i teatri italiani, dal Nord al centro al Sud, ...

Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 11 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 11 Maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.

Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 11 maggio: cielo sereno, sole e temperature fino a 23 gradi - Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 11 maggio: cielo sereno, sole e temperature fino a 23 gradi - Cielo sereno e soleggiato e temperature fino a massime di 23 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 maggio ...

Rispettivamente a Misano Adriatico venerdì 10 e sabato 11 maggio e a Milano sabato 11 maggio - Rispettivamente a Misano Adriatico venerdì 10 e sabato 11 maggio e a Milano sabato 11 maggio - Si parte con l'inizio della nuova stagione estiva di Villa delle Rose, a Misano Adriatico, che venerdì 10 maggio a sabato 11 aprirà un nuovo capitolo della sua lunga storia- iniziata nel 1992 - ...