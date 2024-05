Pagelle Giro d’Italia 2024 | Tiberi è il corridore che l’Italia aspettava! Pogacar in modalità Tour de France

(Di sabato 11 maggio 2024)DI OGGIOttava tappa, sabato 11 maggio Tadej, 8: ha capito che, con quasi 3? di vantaggio in classifica, non è necessario fare il vuoto in ogni tappa. Sa di essere ampiamente il più veloce, attende lo sprint ristretto e non dà scampo agli avversari. Ha già vinto tre tappe su otto…Lo sloveno è già entrato inde? Sta correndo con intelligenza, anche snaturandosi. Daniel Martinez, 7,5: come nella cronometro, anche oggi ha dato la sensazione di essere il principale candidato al secondo posto. Il colombiano sta bene, forse troppo? Da valutare se terrà questa condizione sino alla terza settimana. Ben O’Connor, 7: l’australiano sta correndo con saggezza. Non si vede praticamente mai, eppure è sempre lì ...

