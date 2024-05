Serie A | rigori a favore e contro - ecco la classifica

(Di sabato 11 maggio 2024) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club dal campionato 2026/2017 sino ad oggi. Andiamo a scoprire insieme quali sono le squadre, campionato dopo campionato, ad aver ricevuto più calci di rigore a. Tra parentesi il numero deiche sono stati trasformati e finiti in rete.PALI E TRAVERSEVAR A2023/2024 Inter 14 (13) Roma 11 (10) Napoli 10 (6) Frosinone 9 (7) Milan 7 (5) Sassuolo 7 (6) Fiorentina 7 (3) Verona 7 (3) Genoa 6 (5) Bologna 5 (4) Juventus 5 (3) Cagliari 5 (3) Lazio 4 (4) Empoli 4 ...

Piacenza - Domenica la semifinale playoff ancora contro la Varesina. Rossini: «Vogliamo chiudere bene» - Piacenza - Domenica la semifinale playoff ancora contro la Varesina. Rossini: «Vogliamo chiudere bene» - L’unica utilità di vincere il playoff del proprio girone (poi non c’è una fase nazionale) è quella di aumentare le proprie possibilità di ingresso in una classifica di merito per eventuali ripescaggi.

DIRETTA - Ravenna-Lazio Women 0-0: Moraca dal dischetto, Martinoli la para - DIRETTA - Ravenna-Lazio Women 0-0: Moraca dal dischetto, Martinoli la para - Serie B Femminile | 29ª giornata Sabato 11 maggio 2024, ore 15:00 Stadio M. Soprani - Campo A, Ravenna RAVENNA - LAZIO WOMEN 0-0 RAVENNA (4-3-3): Martinoli; Mele (58' ...

Manchester City, Guardiola: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Su Haaland…” - Manchester City, Guardiola: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Su Haaland…” - Visualizzazioni: 25 Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto nel corso della conferenza stampa pre-gara in vista dell’impegno odierno contro il Fulham. Di seguito un estratto delle s ...