Inter - i numeri da record di Davide Frattesi Che per l' anno prossimo chiederà più spazio

(Di sabato 11 maggio 2024) Milano –ha di nuovo sfruttato l'occasione alla grande: gol e assist contro il Frosinone. Per il centrocampista dell', uno dei grandi colpi della scorsa estate ma anche una riserva di lusso per gran parte della stagione, parlano i. In 1.439 minuti complessivi nel corso della stagione ha messo a segno 8 gol (6 in campionato e uno a testa tra Champions League e Supercoppa Italiana) più 4 assist e 2 rigori procurati. Un totale di 14 reti in cui ha messo lo zampino, disputando (se si divide il minutaggio per i 90' canonici di ogni gara) poco meno di 16 partitee.che potrebbe benissimo avere un attaccante e in effetti per trovare qualcuno che segna di più all'bisogna prendere in considerazione giocatori come Lautaro Martinez, ...

Persino con sette cambi di formazione rispetto alla vittoria contro l'Atletico Madrid, l' Inter centra il successo in casa del Lecce. Una dimostrazione di profondità, concretezza, in una partita che resta in bilico per un'ora, finché Frattesi non ...

Non solo il trasferimento all’Inter , ma anche le sue prestazioni in campo hanno catturato l’attenzione. Frattesi ha dimostrato il suo valore segnando due gol nella vittoria per 2-1 dell’Italia contro l’Ucraina nelle qualificazioni per Euro 2024, ...

Milano, 29 febbraio 2024 – Il giorno dopo la vittoria dell' Inter in casa contro l'Atalanta, l' attenzione in casa nerazzurra è soprattutto sulle condizioni di Davide Frattesi . Il centrocampista si è fermato nel corso del secondo tempo, al 74', per ...

