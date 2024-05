Rafael Nadal | Una delle più importanti ere del tennis volge alla conclusione - ricordatemi con una brava persona

(Di sabato 11 maggio 2024)è stato sconfitto da Hubert Hurkacz al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il fuoriclasse spagnolo, che in carriera è stato capace di alzare al cielo il trofeo per ben dieci volte nella capitale, non è mai stato in partita contro il polacco, portando a casa soltanto quattro game e chiudendo così la propria avventura agli Internazionali d’Italia. Potrebbe essere stata l’ultima volta del mancino di Manacor sul mattone tritato della città eterna, ma l’iberico ha voluto puntualizzare: “Non ho mai detto che questa sarebbe stata l’ultima partecipazione a Roma. È la mia ultima partita qui a Roma al 98%, ma non ne sono sicuro al 100%”.ha poi analizzato la partita: “Ha servito bene e ho avute difficoltà a rispondere, questo non mi ha mai permesso di rientrare nel match e creargli problemi. È stata ...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio nel Masters 1000 di Madrid, Rafa Nadal ha toccato vari temi, tra cui le sue condizioni fisiche: “Non credo che potrò giocare al 100%, ma per me significa molto giocare a Madrid per ...

Rafa Nadal intervi stato da Repubblica sulla possibilità che presto possa ritirarsi. Oggi gioca a Madrid contro Darwin Blanch. «Non sarà la fine del mondo (eventualmente non essere a Parigi, ndr). Il mondo non finisce con il Roland Garros. Ho sempre ...

Djokovic non ha perso il buonumore - Djokovic non ha perso il buonumore - Simpatico siparietto al Foro Italico: Nole ha concesso selfie e autografi indossando un casco da ciclista (guarda il video) ...

Gli organizzatori avevano preparato un saluto al Foro ma Rafa ha declinato. Lasciando una flebile speranza. E su Parigi: "Più si che no" - Gli organizzatori avevano preparato un saluto al Foro ma Rafa ha declinato. Lasciando una flebile speranza. E su Parigi: "Più si che no" - Gli organizzatori avevano preparato un saluto al Foro ma Rafa ha declinato. Lasciando una flebile speranza. E su Parigi: "Più si che no" ...

Nadal sul Roland Garros: "Non sono uno che decide a caldo, ma al momento è più sì che no" - nadal sul Roland Garros: "Non sono uno che decide a caldo, ma al momento è più sì che no" - INTERNAZIONALI D'ITALIA - Al termine della partita persa con Hurkacz, per Rafa nadal era pronto un piccolo ricordo. Ma lo spagnolo ha sorpreso tutti: ...