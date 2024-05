Lotta - Frank Chamizo fuori ai quarti del Preolimpico | per Parigi 2024 resta un’ultima speranza

(Di sabato 11 maggio 2024) Nell’ultima giornata di eliminatorie del torneo di qualificazione olimpica su base mondiale della, in corso ad Istanbul, in Turchia, dedicata allo stile libero, sono quattro gli azzurri in attesa di conoscere il proprio destino in base all’esito delle semifinali:Marquez, Aron Caneva e Benjamin Konrad Honis escono ai, mentre Abraham de Jesus Conyedo Ruano saluta la competizione agli ottavi. Tutti, però, possono ancora sperare nel ripescaggio nel caso in cui i loro giustizieri questa sera riescano a conquistare la carta olimpica, andando poi a giocarsi il tutto per tutto domani, alla ricerca dell’ultimo posto nazione in palio, lo stesso che nella femminile continuano ad inseguire Emanuela Liuzzi ed Aurora Russo, le quali si sono guadagnate l’accesso allo spareggio conclusivo per volare a ...

