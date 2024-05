Non c' è pace per l' Eurovision Genocidio a Gaza - il ritiro per protesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) La cantante norvegese di origine italiana Alessandra Mele, che avrebbe dovuto essere la 'spokeperson' per la Norvegia alla finale di, ha annunciato il suodalla kermesse poche ore prima della finale, denunciando le azioni di Israele nella Striscia di. «È in atto un. Aprite gli occhi. Aprite i cuori. Lasciate che il cuore vi porti alla verità», la denuncia di Mele, che ha 21 anni, in un video su Instagram. Il motto di«Uniti nella musica», ha spiegato, è la ragione per cui è diventata musicista. «Ma in questo momento queste parole sono vuote». Lo scorso anno si era classificata al quinto posto dicon «Queens of Kings». Nella città di Malmo, che ospita la gara, si è svolta una riunione di emergenza. La presentatrice, Ingvild ...