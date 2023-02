Ludwig Göransson fuori da The Mandalorian? Chi lo ha sostituito…

... Wakanda Forever è stato nominato nelle seguenti categorie: Migliore Attrice Non Protagonista, Angela Bassett Miglior Canzone Originale, "Lift Me Up" di Tems,, Rihanna e Ryan Coogler ...... Maverick Lift Me Up (musiche di Tems, Rihanna, Ryan Coogler e; testo di Tems e Ryan Coogler) - Black Panther: Wakanda Forever Naatu Naatu (musiche di M. M. Keeravani; testo di ...

Le star che hanno schiarito barba e baffi (o viceversa) GQ Italia

Oscar 2019, a Ludwig Göransson (per "Black Panther") il premio per la miglior colonna sonora Rockol.it