Dividere gli insegnanti fa a pezzi il Paese e la missione della scuola

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) È solo di ieri l’ultimo caso drammatico: il colpo alla testa del diciottenne Thomas Bricca, ad Alatri, sparato verosilmente da suoi coetanei, forse confondendo il bersaglio in una guerra tra bande giovanili. Un epilogo tragico di quel crescente disagio tra i più giovani, che si sfoga in forme organizzate di microcriminalità, con danni procurati al patrimonio (furti, rapine, etc.) e alla persona (sequestri, vessazioni, etc.), spaccio di stupefacenti e ancora – la qual cosa invita ad un’attenta riflessione – baby gang che hanno come finalità l’esaltazioneviolenza senza necessità di andarsi a cercare nemmeno un movente. Il ministro Valditara vuole differenziare gli stipendi. Così penalizza chi argina un disagio giovanile crescente Come nel caso recentemente accaduto di un bengalese che negando una sigaretta è stato pestato a sangue dal gruppo di ragazzi che gli ...

8 miliardi di dollari annunciati dall'ad di Eni, Claudio Descalzi, e da Meloni per fare entrare in produzione due giacimenti di gas offshore in realtà sarebbero daa metà fra Roma e ......pericolosa idea di differenziarestipendi secondo l'appartenenza geografica. È una riforma che spacca il Paese e la stessa Giorgia Meloni si è premurata ieri di precisare che non si deve...

