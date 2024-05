Volley Prima Divisione femminile ligure Podenzana Tresana - successo facile con l’Elsel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024)3 Elsel Spezia 0: Cariulo 7, Barbieri 5, Bacchini 0, Allegretto 13, Bartoli 0, Esposito 2, Leonardi 7, Bruno 16, Vene’ 0, liberi Boricean e Giannoni F.; n.e. Arrigoni, Mercadini, Giannoni V. All. Saccomani; vice Faouzi. ELSEL LA SPEZIA: Arcolini 2, Portoghese 1, Navalesi 4, Carnieri 4, Tivegna 7, Gavarra 6, Iezzi 5, Iibero Fantinati; n.e. Di Marco. All. Boschi. Arbitro: Sabato R. Parziali: 25-18 (22’),25-19 (26’), 25-20 (23’) per una durata complessiva di un’ora e 11 minuti. BARBARASCO – Ilsfrutta al meglio il fattore campo e vince nettamente il confronto con la giovanissima compagine delSpezia e prosegue nel proprio inseguimento, in...