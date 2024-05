Il commento Un traguardo conquistato a fatica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Benedetti Tutto è bene quel che finisce bene, ma quanta sofferenza... Troppa. L’ultima partita in un Picco stracolmo è stata lo specchio di una stagione infernale che si raddrizza solo negli ultimi 45 minuti. Quando molti non ci credevano più. Qualche tifoso pensava già ad andare giovedì a Bari per giocare l’andata dei play-out, e invece a Bari ci andrà la Ternana che dopo il primo tempo credeva di essere salva. A furia di rimandare sempre le cose migliori alla prossima partita, siamo arrivati alla fine del campionato. Lo Spezia parte con la voglia di vincere, crea anche qualche occasione ma il Venezia segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Come se non bastasse, col passare dei minuti i risultati degli altri campi diventano tutti negativi: segna prima l’Ascoli, poi Bari e Ternana e il Como non solo non la sblocca, ma va addirittura in vantaggio il Cosenza con il solito Tutino. ...