Pallamano | Italia - dopo una super andata è il momento di finire il lavoro a Podgorica

(Di sabato 11 maggio 2024) E’ ildi compiere l’ultimo passo e riprendersi quei Mondiali che mancano addirittura dal 1997. L’maschile delladel dt Riccardo Trillini,averato due turni contro Turchia e Belgio, è all’atto conclusivo del duello contro il Montenegro.lapartita degli azzurri a Conversano, vinta 32-26 con pieno merito, domani, domenica 12 maggio, sarà ildi misurarsi a Pogdorica, dalle 17:30, nella “tana del lupo”. Il vantaggio ottenuto nel match disputato in Puglia è “importante”, ma non dovrà diventare un freno. L’dovrà svolgere la sua partita, mettere in atto il suo piano tattico indifferentemente da ciò che è successo lo scorso 9 maggio. Tutt’al più i 6 gol di vantaggio potranno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 Montenegro che ha quasi sempre attaccato in 7 contro 6, rischiando poche volte di subire il contropiede azzurro. 20.43 azzurri quasi sempre avanti in questa prima frazione di gioco. L’Italia è partita ...

