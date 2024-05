(Di sabato 11 maggio 2024) Sballottati, costretti a muoversi da nord a sud, e poi ancora da sud a nord. Privati di tutto. Migranti forzati, sloggiati manu militari, costretti ad accamparsi in luoghi sconosciuti. Da dove verranno magari nuovamente scacciati. Sempre che siano riusciti a sopravvivere alla guerra. I bambini in braccio, i vecchi sorretti, o portati in spalla, in fila su strade e sentieri polverosi o fangosi. Ingombri delle poche cose che gli sono rimaste. Affamati, assetati, senza più neanche la forza di essere arrabbiati. Chi non ce la fa lasciato indietro.sradicati, fluttuanti, spintonati con violenza da una località all’altra. Lì succede da millenni. Ci sono le testimonianze. Frammentarie. Oscurate dalla censura, o ingigantite dalla propaganda. “Ho raso al suolo tutte le loro città, ho portato via,bottino, tutti gli abitanti, il bestiame, lasciando ...

Uomini denudati , lasciati per strada con temperature vicine allo zero e poi costretti a tornare d alla Serbia alla Macedonia del Nord. È quanto mostrerebbero, secondo una video - denuncia dell’ong Legis, due video inizialmente diffusi dal Guardian e ...

Come i popoli deportati ricordano il dolore - Quella del medio oriente è una storia di esodi e spostamenti forzati sin dall'antichità. Ebrei, assiri e babilonesi. I romani spostavano gli abitanti delle città che temevano potessero passare al nemi ...

Mosca avanza nel Nord: sfondato il confine ucraino e conquistati 4 villaggi. Russi 40 km da Kharkiv. Zelensky: "Scontri su tutto il fronte" - Far cadere Kharkiv per mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky. L'obiettivo di Vladimir Putin, fino a oggi solo ipotizzabile, adesso sembra palese. La breccia aperta nella parte meridionale del Donbas ...

Ucraina, fitti bombardamenti russi nel Nord: le truppe di Mosca avanzano, Kharkiv è a meno di 80 chilometri. Zelensky: "Respinti, per ora" - La breccia aperta nella parte meridionale del Donbass, intorno ad Avdiivka, non ha solo lo scopo di penetrare in profondità le difese di Kiev, ma di costringere l'esercito ucraino, già in difficoltà ...