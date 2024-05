Serie B L’Italgronda alla prova Livorno Chi vince andrà avanti nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo il 3-3 maturato nella gara d’andata,Futsal Prato si giocherà la qualificazione al terzo turno deipromozione del campionato diB nel ritorno che oggi (inizio alle ore 17.30)in scena al Pala Kobilica contro il Boca. Chie per raggiungere questo obbiettivo la squadra allenata da Massimo Zudetich avrà a disposizione l’importante fattore campo. Nel corso di questa stagione, il derby è andato in scena già tre volte: in regular seasonFutsal Prato si è imposta in casa per 3-0 ed ha pareggiato 2-2 a(e grazie a questi risultati, D’Amico e compagni hanno chiuso al secondo posto sebbene a pari punti con i labronici); pareggio (3-3), come ...