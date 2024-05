Playoffs NBA 2024 | Jokic e Murray guidano la rimonta di Denver - Indiana dimezza lo svantaggio contro New York

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) INuggets non potevano sbagliare e non l’hanno fatto. Sotto 2-0i sorprendenti Minnesota Timberwolves, capaci di conquistare ben due vittorie in Colorado, i campioni in carica hanno dominato gara-3, valida per le semifinali deiNBA, accorciando le distanze. 117-90 il punteggio della sfida del Target Center di Minneapolis, in cuiè sempre stata in vantaggio fin dal primo quarto senza però limitarsi ad amministrare ma incrementando il gap con gli avversari fino al +27 finale. Protagonista assoluto il tre volte MVP della regular season Nikola, autore di una doppia doppia da 24 punti e 14 rimbalzi. Sugli scudi anchecon 24 e Porter con 21 punti, mentre un Anthony Edwards meno ispirato del solito si è fermato a quota 19. I ...