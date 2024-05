Napoli Bologna | dove vederla - orario e probabili formazioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra. Da una parte punti importanti per restare agganciati al treno per l’Europa, dall’altra la possibilità di

Napoli e Bologna scenderanno in campo domenica 12 maggio alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per gli azzurri sarà un’occasione per puntare alla Conference League, mentre la squadra di Thiago Motta punta a consolidare il suo ...

Il Napoli di Garcia dominò contro il Bologna, fu una partita a senso unico - Il napoli di Garcia dominò contro il bologna, fu una partita a senso unico - Numeri alla mano, Rudi Garcia è stato di gran lunga il migliore dei tre tecnici ingaggiati da Aurelio De Laurentiis.

Sliding doors Thiago Motta: rifiutò Napoli temendo l'euforia Scudetto, ora è in Champions - Sliding doors Thiago Motta: rifiutò napoli temendo l'euforia Scudetto, ora è in Champions - napoli-bologna fa tornare in mente la situazione di un anno fa. Quando De Laurentiis aveva individuato in Thiago Motta uno dei possibili successori ...

GAZZETTA - Lukaku e Dovbyk i preferiti del Napoli per il dopo-Osimhen - GAZZETTA - Lukaku e Dovbyk i preferiti del napoli per il dopo-Osimhen - napoli - Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il napoli sta cercando il possibile sostituto del partente bomber Victor Osimhen. Sono due i nomi che, per ora, sembrano stuzziscare l'interesse ...