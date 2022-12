L’assurda richiesta ricevuta da Jennifer Lawrence | “Quando peso…”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 dicembre 2022)ha raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione ad Hunger Games. L’attrice, che recitò nei panni della protagonista Katniss Everdeen, da quel momento in poi, si trasformò in un volto iconico. Nelle ultime ore, però, ha rilasciato delle dichiarazioni, per Variety, che hanno fatto molto discutere. In particolare, si è concentrata su unadiscutibiledurante le riprese del primo film della trilogia.turbata dalladurante Hunger Games, grazie alla sia lodevole interpretazione di Katniss Everdeen, si è trasformata in un’attrice iconica. Nel 2012, fu anche inserita nella lista delle attrici più talentuose da Rolling Stone. ...