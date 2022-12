Charles Leclerc spiazza i fan | l’annuncio sulla sua vita personale

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Terminata la storia d’amore con l’influencer Charlotte Sinéè di nuovo single. Il pilota monegasco della Ferrari con un messaggio inaspettato su Instagram ha annunciato la rottura con Charlotte Siné la sua compagna e influencer. “Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e restiamo buoni amici – si legge nel messaggio postato dal 25enne di Monte-Carlo -. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie”. Pronto anche il messaggio dell’ormai ex di: “e io abbiam odeciso di terminare la nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati tre anni bellissimi insieme con tantissimi ...