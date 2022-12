Pagelle Argentina-Australia 2-1 | voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per gli ottavi di finale deidi. A Doha prima mezzora tutt’altro che spettacolare: tanta tattica e pochissime occasioni da gol. A sbloccare il match ci pensa una super giocata di Lionel Messi che si accentra con il sinistro, trova la sua mattonella preferita e alla millesima partita della sua carriera trova la rete dell’1-0, primo gol in una fase ad eliminazione diretta in un Mondiale. Nella ripresa Julian Alvarez ruba la palla al portiere e timbra il gol del 2-0. L’però non demorde e riapre il match con un tiro deviato di Goodwin. Nel finale grandi emozioni ma alla fine l’tiene il ...

Otamendi : Acuna :... autore di due assist e un gol decisivi per mandare la sua Nazionale ai quarti di finale del Mondiale, dove affronterà la vincente di- Australia. L'Olanda si dimostra ancora una volta ... Pagelle Argentina-Australia 2-1, Mondiali calcio 2022: Messi da impazzire, buon impatto per Hrustic Argentina-Australia 2-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la gli ottavi di finale dei mondiali Qatar 2022 in programma oggi. Subito dopo il tabellino ...Argentina-Australia le pagelle e il tabellino della partita. L'Olanda attende trepidante la sua avversaria per i quarti: ecco la sfidante.