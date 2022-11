Rientra Dybala nel finale e la Roma pareggia 1-1 col Torino

(Di domenica 13 novembre 2022)(ITALPRESS) – Laevita un'altra sconfitta econtro il, 1-1, in casa. Dopo il vantaggio dei granata con Linetty (al 55?), succede di tutto nel recupero. Ilnte(in campo dal 69?) conquista un rigore ma Belotti colpisce il palo. A seguire l'argentino prende in pieno la traversa e, sulla respinta, Matic regala il punto della consolazione al popolo giallorosso. Out Karsdorp dopo la sfuriata di mercoledì sera di Mourinho, oggi espulso nel convulso.La prima occasione del match è dei granata: Buongiorno crossa, Sanabria si libera della marcatura di Ibanez ma di testa non inquadra la porta. Larisponde al 19?: break di Camara, Abraham allarga per Zaniolo che alza troppo il diagonale. Al 24? Rapuano indica il ...

16 Archiviato il turno infrasettimanale, nel weekend torna subito in campo la Serie A con la 15esima giornata di campionato, l'ultima dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar. ...... gli juventini Di Maria e Paredes , gli interisti L autaro Martinez e Correa, Nico Gonzalez della Fiorentina e il romanista Paulochecosì nelle scelte della nazionale nonostante le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...SECONDO TEMPO Tornano in campo le due squadre, vedremo se i due allenatori hanno apportato dei cambi nell'intervallo. Si vede El Shaarawy senza pettorina. PRIMO TEMPO Corner per la Roma ...