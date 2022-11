Napoli | arriva il rinnovo per Anguissa | atteso quello di Lobotka

(Di sabato 12 novembre 2022) Frank, centrocampista classe 1995, milita neldalla scorsa stagione calcistica dove èto, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver giocato con il Fulham in Premier League. Anche per questa stagione si è confermato tra i titolarissimi di Spalletti nella rosa che tiene la vetta della classifica. Recentemente il club L'articolo

, bus sommerso e l'acquaalle caviglie. Passeggeri increduli: 'Come il Titanic' FOTO Pompei, bambino picchiato dal branco: 'Tra gli aggressori il figlio di un boss della camorra'. Il ...Il tecnico rossonero non cerca scuse per il deludente pari di Cremona e dice Sulle difficoltà dei nuovi Pioli dice L'incubo di dover inseguire ilsembra (almeno a parole) superatopoi ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 8' - CHE PARATA DI MERET! Cross basso di Ehizibue dalla destra a cercare Deulofeu che nell'area piccola calcia di ...Frank Anguissa, centrocampista classe 1995, milita nel Napoli dalla scorsa stagione calcistica dove è arrivato, con la formula del prestito con obbligo di ...