Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

(Di venerdì 4 novembre 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Ma il vero potere è qui. Dalla monumentalità del palazzo voluto da Quintino Sella al numero di impiegati e funzionari a custodia dei conti dello stato. Viaggio tra le cifre e la storia del ministero più importante d’Italia: quello dell’Economia – di Stefano Cingolani Orizzonti di sabbia. Il Pd tarda a incamminarsi per la traversata nel deserto dell’opposizione. Non impara la lezione. Ci riuscì Berlusconi dal ’95 al 2001, poi stravinse – di Francesco Cundari Mettete idee nei vostri cortei. Come si può accettare una pace senza giustizia? La manifestazione di oggi a Roma, “senza bandiere” ma anche senza proposte – di Michele Magno Inverni crudeli. Il gelo incombe sul conflitto in Ucraina, e ...

RomaToday

Le acque alte previste nei prossimi giorni toccheranno i 110 cm alle 8:45 diil fenomeno sembrerebbe in attenuazione, con massima alle 10 di 95 - 100 cm. Secondo il tavolo tecnico ......45 (Sky e DAZN)5 Novembre EMPOLI " SASSUOLO : ore 15:00 (DAZN) SALERNITANA " CREMONESE : ore 15:00 (DAZN) ATALANTA " NAPOLI : ore 18:00 (DAZN) MILAN " SPEZIA : ore 20:45 (Sky e DAZN)... Weekend a Roma: cosa fare sabato 5 e domenica 6 novembre Il controllo neve in vista dei due paralleli in programma a Lech/Zuers (Austria) è stato spostato a domenica 6 novembre. Sulla pista della località dell'Arlbergl sono in programma un parallelo femmini ...Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola ( ...