Juve ko con il Psg | 2-1 ma è in Europa League

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una buonaperde con il Psg ma si qualifica ugualmente in. A Torino sblocca il risultato Mbappé con un eurogol, poi pareggia Bonucci sempre nel primo tempo. Nella ripresa Nuno Mendes, appena entrato, raddoppia con un diagonale perfetto. Con il Maccabi ko contro il Benfica, la squadra di Allegri mantiene comunque il terzo posto che permette di proseguire in, mentre il Psg chiude secondo. La bella notizia è il rientro di Chiesa, nuovamente in campo a 10 mesi dall'infortunio."Siamo molto arrabbiati - ha detto il tecnico Massimiliano Allegri a fine partita -. La squadra ha fatto una buona partita ma non bisogna essere contenti di questo, altrimenti diventiamo quelli che giocano bene ma perdono, invece bisogna rovesciare subito la medaglia. Bisogna cercare di fare delle buone partite e portare a ...

