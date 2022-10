Chi è Carlo Nordio | il ministro della Giustizia del governo Meloni

Dealflower

Magistrato in pensione, ha indagato negli anni '80 sulle Brigate Rosse. Protagonista nell'era Tangentopoli, è stato anche titolare dell'inchiesta sul ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Consulenze facili ai fedelissimi della ministra Dadone, il ministero della Cultura al... Chi è Carlo Nordio, il nuovo è ministro della Giustizia La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha accettato l'incarico senza riserva. Ecco la lista dei ministri del suo governo (ad alcuni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...