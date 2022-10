Zelda Nobili | chi è la nuova allieva della settima edizione de Il Collegio

... Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli,, Marta Maria ...... Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli,, Marta Maria ...Il Collegio fa sette! E per la settimana del debutto raddoppia con 2 puntate consecutive, in onda martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai 2 ...La professoressa campana, protagonista delle prime sei edizioni del programma, fa gli auguri al programma per la nuova edizione nella quale non ci sarà ...