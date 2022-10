Madrid | bufera sul collegio Elías Ahuja per gli insulti sessisti dal dormitorio Ma le studentesse li difendono | «È una nostra tradizione» – I video

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ha fatto il giro dei social network, in Spagna e non solo, ilche mostra decine di ragazzi del Colegio Mayor, una residenza universitaria gestita dall’ordine di Sant’Agostino, indirizzare pesantie minacce sessiste alledel corrispettivo femminile, il Colegio Mayor de Santa Mónica, alloggiate nell’edificio di fronte. Un episodio che è diventato immediatamente un caso nazionale a causa dell’ondata di indignazione suscitata dal comportamento degli studenti che, in maniera aggressiva, apostrofano le compagne come «ninfomani e pu***ne», minacciandole di «sc****le tutte». Il direttore dell’istituto è intervenuto espellendo lo studente promotore della “performance”. L’Università Complutense di, a cui entrambe le residenze, tra le più prestigiose ...

L'Università Complutense di, a cui entrambe le residenze, tra le più prestigiose di, sono affiliate, ha comunicato di aver aperto un'indagine interna per chiarire l'accaduto. La storia ...in Spagna, dopo la diffusione sui social network di un video che mostra decine di ragazzi ... via le espressioni offensive Nel frattempo, l'Università Complutense di, a cui il collegio è ...Bufera in Spagna, dopo la diffusione sui social network di un video che mostra decine di ragazzi ospiti di una residenza universitaria apostrofare con insulti e… Leggi ...Bufera in Spagna, dopo la diffusione sui social network di un video che mostra decine di ragazzi ospiti di una residenza universitaria di Madrid ...