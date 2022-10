Il Napoli travolge l’Ajax | come il Bayern nel 1981 I tifosi olandesi abbandonano la Cruijff ArenA

(Di martedì 4 ottobre 2022) L’ultimo Ajax-finì 4-1 per gli. Era la Coppa delle Fiere, un altro Ajax e un altro. Stasera Luciano Spalletti scrive una pagina nera per il calcio di Amsterdam. Il 5-1 (per ora) di Kvatskhelia e compagni è la peggior sconfitta dei Lancieri in casa in Champions League, al pari del 5-1 rifilato dalMonaco nel 1980-81. L’ultima volta che glihanno subito almeno quattro gol in casa invece risale al 2010-11,si evince dai dati di Transfermarkt, contro il Real Madrid. Piovono i fischi allae tantihanno iniziato ad abbandonare lo stadio. La peggior sconfitta della storia delinvece risale addirittura al 1913 e fu un 9-1 subito contro il Dordtrecht. ...

