Bundesliga 2022/23: successo casalingo del Werder Brema, Borussia M'Gladbach battuto 5-1 (Di sabato 1 ottobre 2022) Termina 5-1 il match tra Werder Brema e Borussia M'Gladbach, incontro valido per l'ottava giornata del campionato di Bundesliga 2022/23. La partita è stata decisa dalle due reti di Fullkrug, quelle di Ducksch, Besenbaini e di Weiser, di Thuram il gol della bandiera degli ospiti. Vittoria importante dunque per il Werder Brema, che sale all'ottavo posto in classifica con 12 punti. SportFace.

