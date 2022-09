Giorgia Meloni e quella pericolosa “legittimazione dell’odio”: la denuncia dell’admin di Aprite il Cervello (Di venerdì 30 settembre 2022) Con all’orizzonte un futuro governo Meloni, in Italia odiare sarà un po’ più semplice. Pensare o dire qualcosa di discriminatorio non sarà più così terribile come prima, anzi: gli odiatori potranno parlare a cuor leggero, nella convinzione che a Palazzo Chigi c’è chi la pensa esattamente come loro. Questo processo di “legittimazione dell’odio” sta cominciando già da adesso, è già in corso. E a descriverlo in tutta la sua potenza ci ha pensato la seguitissima pagina antifascista e lgbt+ supporter “Aprite il Cervello”, che su Instagram conta più di 766mila followers. L’admin della pagina, un attivista omosessuale, ha condiviso tre giorni fa la foto di alcuni insulti che gli sono arrivati e che ben descrivono la gravità di tale meccanismo. “Spero riaprano i forni per tutti voi decerebrati di mente, poi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Con all’orizzonte un futuro governo, in Italia odiare sarà un po’ più semplice. Pensare o dire qualcosa di discriminatorio non sarà più così terribile come prima, anzi: gli odiatori potranno parlare a cuor leggero, nella convinzione che a Palazzo Chigi c’è chi la pensa esattamente come loro. Questo processo di “” sta cominciando già da adesso, è già in corso. E a descriverlo in tutta la sua potenza ci ha pensato la seguitissima pagina antifascista e lgbt+ supporter “il”, che su Instagram conta più di 766mila followers. L’admin della pagina, un attivista omosessuale, ha condiviso tre giorni fa la foto di alcuni insulti che gli sono arrivati e che ben descrivono la gravità di tale meccanismo. “Spero riaprano i forni per tutti voi decerebrati di mente, poi ...

