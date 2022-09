L' Italia repubblicana mai così a destra

(Di domenica 25 settembre 2022) Arriva un governo in mano a Giorgia Meloni, anche se manca i due terzi per cambiare la Costituzione. Il collasso della sinistra è storico. Ma nell'della rabbia c'è un partito più forte di Fdi: quelli che non votano più

La prima proiezione diffusa dalla Rai indica che la lista "" viaggia al 7,3%. Sotto Forza, all'8. Se il dato fosse confermato dallo spoglio, significherebbe che l'obiettivo doppia ...Il dato è in calo di circa il 10% rispetto al 2018: non era mai un successo uno scarto del genere tra due tornate elettorali Nella storia dell'non c'era mai stata una così bassa percentuale di votanti alle politiche: secondo il ministero degli Interni hanno votato per il rinnovo della Camera circa il 64% degli italiani, ...Milano, 26 set. (askanews) - In attesa di dati stabili sull'attribuzione dei seggi alla Camera e al Senato un fatto emerge con chiarezza dalle ...Il partito di Meloni al 25-26%. Rampelli: 'Con questi numeri possiamo governare'. Serracchiani: 'Vittoria alla destra, giornata triste'. E' di 9 punti percentuali il calo dell'affluenza alle elezioni: ...