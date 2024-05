Roma | Gualtieri - prima a Tor Bella Monaca tacito patt - ora si scommette su legalità

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) POLITICA– (Nova) – A Tor“c’e’ sempre stato uno. Lo Stato si e’ ritirato, il Comune non ha fatto le manutenzioni e non se ne e’ piu’ occupato, nonostante fossero edifici di sua proprieta’, e ai cittadini e’ stato consentito di fare quello che volevano”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, in occasione del sopralluogo avvenuto questa mattina in via dell’Archeologia, a. “Da chi si e’ fatto semplicemente la cantina – ha aggiunto – a chi ci trafficava persone e droga, laboratori di auto rubate, in un contesto di degrado totale che diventava un elemento di legittimazione delle condotte”. E’ stato rotto “questo circolo per dare un senso di cambiamento. Chi aveva messo la cantina capisce che e’ positivo ...