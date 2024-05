Mai pensato di prendere uno smartphone color Aloe?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Google annuncia l'arrivo in Italia del Pixel 8a cambiando le carte in tavola tra i miglioridi fascia media. L'ultimo telefono della serie 8 è perfetto per chi vuole risparmiare senza grosse rinunce: c'è l'ultimo chip Google Tensor G3, le stesse funzioni AI del Pixel 8 e del Pixel 8 Pro, oltre ad 8 GB di RAM e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida e wireless. Il design raffinato della A series è ancora più piacevole da tenere in mano grazie ai bordi arrotondati, al retro opaco e alla cornice in alluminio lucido. Il design resistente, con grado di protezione IP67, è in grado di resistere a scivolamenti, cadute e polvere, rendendo il Pixel 8a il telefono della A series più resistente in assoluto. https://media.gqitalia.it/photos/663ca58889104496155bc956/master/w 1200,h 1500,c limit/Pixel%208a PartBreakdown.png Inoltre, il nuovo display Actua è più ...