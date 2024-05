Bari | deputati Pd Puglia - ' D' Attis dimostra scopovendicativo convocazione Emiliano'

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 amg. (Adnkronos) - "D', ancor prima dell'inizio dell'audizione di Michele, ci ricorda con una battuta all'entrata della Commissione, l'unico motivo per cui il Presidente della Regioneè stato convocato oggi: il pregiudizio e il sentimento di vendetta nei suoi confronti. A quelli come D'non interessa ascoltare le parole di. A loro interessa solo avere un'altra occasione di strumentalizzazione e attacco politico. Anche perché, giudicare dai toni che usa cone Toti, sembra che ad essere arrestato per reato gravissimi sia stato il primo". Così ipugliesi del PD Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi.

