Perché la festa della mamma cambia data ogni anno?

(Di venerdì 10 maggio 2024) Domenica 12 maggio in Italia si festeggia la, e lagenera confusione in molte persone; qualcuna, ad esempio, potrebbe aver ricevuto gli auguri qualche giorno fa, l’8,fino a qualchefa era proprio quella lascelta per celebrare le mamme. Allora come si è arrivati alla situazione attuale, in cui lasi festeggiaseconda domenica di maggio? Una prima ipotesi farebbe dipendere la scelta da ragioni antiche, da ricercarsi nell’arrivoprimavera eGrande Madre, la divinità femminile portatrice di vita, ma c’è anche una seconda versione, che ha radici decisamente più recenti: nel nostro Paese la ...

La festa della mamma , in Italia, così come in altri 40 Paesi nel mondo, si celebra annualmente durante la seconda domenica di maggio, e per il 2024 l'appuntamento è domenica 12 maggio. La data cambia di anno in anno , proprio come altre festività ...

Al Museo Egizio di Torino mamme e figli entrano gratis per la Festa della Mamma - Al Museo Egizio di Torino mamme e figli entrano gratis per la festa della Mamma - Anche quest’anno, per la festa della Mamma, il Museo Egizio di Torino propone l’ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri figli. Un modo per festeggiare, in questa giornata di domen ...

Sabato Viserbella in festa per la mamma - Sabato Viserbella in festa per la mamma - L’area verde di circa 2000 metri quadrati recuperata e ripulita qualche anno fa dai volontari della Pro Loco di Viserbella ... Per tutte le mamme in omaggio un fiore da piantare a casa. Non c’è festa ...

Festa della Mamma, al Policlinico di Napoli evento di Soccorso Rosa Azzurro per famiglie prematuri - festa della Mamma, al Policlinico di Napoli evento di Soccorso Rosa Azzurro per famiglie prematuri - La festa della Mamma a Napoli arriva prima, per celebrare i vent’anni dell'Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus. “Prematuro”, come i neonati che ...