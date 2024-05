Kendall Jenner e il mistero dello Givenchy | davvero il suo abito al Met Gala 2024 non era mai stato indossato?

(Di venerdì 10 maggio 2024) La questione non è certamente di vitale importanza. Eppure, nel momento esatto in cuial Metha detto che il suovintage disegnato da Alexander McQueen nel 1999 non è maiprima, i reporter di moda si sono scatenati. E sono arrivati alla verità: non è proprio vero vero. Il vestito lo avevaanche Wynona Ryder in uno shooting fotografico del 1999. Ricostruiamo la storia, allora.è stata una delle più ammirate allo scorso Met. Il suo vestito eraincantevole. Apparteneva alla collezione Haute Couture di, così prezioso da essere mostrato in passerella su un ...

Immaginate fare un giro in pista sul circuito di Miami a bordo di una super auto. Immaginate adesso di avere al vostro fianco Lewis Hamilton , pilota di Formula 1 e assoluta style icon. Kendall Jenner , modella, imprenditrice e volto della campagna ...

Da mesi si alternano indiscrezioni su un’ipotetica rottura definitiva e su un possibile ritorno di fiamma, ma non sono mai arrivate conferme. Dopo il celebre evento newyorkese al quale hanno partecipato entrambi, però, la modella e il rapper sono ...

Hailey Bieber incinta: l'annuncio con Justin su Instagram spazza via le voci di crisi - Hailey Bieber incinta: l'annuncio con Justin su Instagram spazza via le voci di crisi - La notizia della gravidanza di Hailey spazza via le voci che si rincorrevano da diversi mesi su un possibile divorzio della coppia. La moglie di Justin si era trovata più volte beraglio degli heaters ...

Tutti i prodotti che le star hanno usato per prepararsi al Met Gala 2024 - Tutti i prodotti che le star hanno usato per prepararsi al Met Gala 2024 - Prima della grande soirée losangelina, le star hanno fatto il pieno di trattamenti di bellezza. Ecco i cosmetici utilizzati per rendere al meglio sul red carpet ...

Justin Bieber papà per la prima volta: l'annuncio della gravidanza di Hailey è dolcissimo - Justin Bieber papà per la prima volta: l'annuncio della gravidanza di Hailey è dolcissimo - Sotto all'annuncio social, in moltissimi sono accorsi a congratularsi, tra cui kendall jenner, migliore amica della futura mamma, tutto il clan delle Kardashian che da sempre sostiene la coppia e ...