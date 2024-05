Roma | Diaco M5s - fermare lavori Valle Fontana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) POLITICA(Nova) – Il progetto cosiddetto di riqualificazione dia Torrevecchia nel XIV Municipio di, che l’attuale Amministrazione capitolina sta portando avanti assieme a Citta’ Metropolitana, “sta producendo danni incalcolabili alla biodiversita’, alla fauna selvatica e al patrimonio arboreo, faunistico e naturalistico di tutta la zona”. Cosi’ in una nota il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele(M5s). “Basti vedere come e’ stata maciullata una tartaruga, immagini davvero raccapriccianti: faremo quindi subito un’interrogazione al Sindaco dove chiederemo delle risposte imminenti e immediate e denunceremo l’accaduto agli organi preposti. Chiediamo lo stop immediato deiper procedere a delle verifiche di tutela del rispetto ...