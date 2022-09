Mario Draghi ha ricevuto il premio “Statista dell’anno” (Di martedì 20 settembre 2022) Il premier dalla Appeal of Conscience Foundation, nel primo dei quattro giorni che trascorrerà a New York. Ecco, di seguito, le sue parole, in merito soprattutto alla delicata questione della guerra in corso tra Ucraina e Russia. “Resto ottimista, l’Occidente è unito”, ma “solo l’Ucraina può decidere quale pace è accettabile”. premio Mario Draghi: le parole di Henry Kissinger Durante la cerimonia l’ex Segretario di Stato Usa Henry Kissinger ha affermato: “Il suo coraggio e la sua visione faranno sì che resterà con noi a lungo”. Occidente fermo ed unito “nonostante tentativi di Mosca di dividerci” “L’eroismo dell’Ucraina, del presidente Zelensky e del suo popolo è un monito potente di quello per cui lottiamo e rischiamo di perdere. L’Unione europea e il G7, insieme con iloro alleati, sono rimasti fermi e uniti in ... Leggi su zon (Di martedì 20 settembre 2022) Il premier dalla Appeal of Conscience Foundation, nel primo dei quattro giorni che trascorrerà a New York. Ecco, di seguito, le sue parole, in merito soprattutto alla delicata questione della guerra in corso tra Ucraina e Russia. “Resto ottimista, l’Occidente è unito”, ma “solo l’Ucraina può decidere quale pace è accettabile”.: le parole di Henry Kissinger Durante la cerimonia l’ex Segretario di Stato Usa Henry Kissinger ha affermato: “Il suo coraggio e la sua visione faranno sì che resterà con noi a lungo”. Occidente fermo ed unito “nonostante tentativi di Mosca di dividerci” “L’eroismo dell’Ucraina, del presidente Zelensky e del suo popolo è un monito potente di quello per cui lottiamo e rischiamo di perdere. L’Unione europea e il G7, insieme con iloro alleati, sono rimasti fermi e uniti in ...

