Tudor | Inter con tre numeri 10! Inzaghi? Il sistema non c’entra

(Di sabato 18 maggio 2024) Igorha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Lazio, partita valida per la trentasettesima giornata di campionato. CONFERENZAin conferenza stampa ha risposto alle domande dei colleghi alla vigilia di-Lazio. Che Lazio vorrà vedere e cosa servirà in-Lazio? Una Lazio perfetta perché andiamo a casa della squadra più forte d’Italia, che fa calcio concreto ed efficace. Miglior squadra dell’ultimo anno e dell’ultimo periodo: grande lavoro di crescita e programmazione. Complimenti. Ma noi andiamo là per fare la nostra gara, ci sono sei punti in palio nell’ottica dell’Europa. Andremo al massimo., che ne pensa di? Simone fa un calcio molto bello ed è stato bravo a crescere nell’arco degli anni. Tanto ...

