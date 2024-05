Traffico Roma del 18-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questo pomeriggio alle ore 15 manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a piazza a Bocca della Verità percorrendo viale della Piramide Cestia viale Aventino via del Circo Massimo e via della Greca previste deviazioni per molte linee bus fino al termine dell’evento alle ore 19 altro corteo a Centocelle con partenza alle 17:30 da Piazza dei Mirti attraverso via dei Castani Piazza dei Gerani via Federico Delpino via di Torre de’ schiavi per raggiungere poi Largo Agosta anche qui i possibili deviazioni per le linee bus e sempre a Centocelle In occasione della festa patronale della parrocchia San Felice da Cantalice fino alle 5 e 30 di lunedì mattina 20 maggio chiusa alPiazza delle Camelie e Piazza San Felice da Cantalice ci spostiamo ai Monti Tiburtini ...