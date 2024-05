ANGELINA MANGO esce il 24 maggio melodrama

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 18 maggio 2024)il 24con “”, il nuovo singolo che anticipa l’album “poké” in uscita il 31. Andiamo a sapere di più del singolo e dell’album e a conoscere le date dell’ “European club tour” che la vedrà per la prima volta il tour in Europa e il calendario delle date dei live estivi. Il 24“melodrana” diil 24” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il nuovo singolo diche anticipa il suo primo album d’inediti “poké”, in uscita il 31e già ...