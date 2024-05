Nuoto di fondo - Domenico Acerenza trionfa nella 10 km in Coppa Len a Piombino Assente Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Una buona indicazione. Il lavoro di tutti gli atleti è focalizzato nel farsi trovare pronti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 e neldinon vi è eccezione. Per questo, la prima tappa dellaLen di acque libere è stata un test per capire lo stato della propria condizione. Nel circuito internazionale che vedrà altri cinque eventi fino a quello conclusivo di Razanac in Croazia, si è dato il via alle danze10 km di. Tra gli uomini è arrivato il successo di. Il lucano, sempre più consapevole dei propri mezzi, è riuscito a piegare in arrivo serrato con il crono di 1:46:54.1 i francesi Sascha Velly (+0.5) e Marc-Antoine Olivier (+0.7). Decisamente più distanziati gli altri, con Vincenzo Caso e Andrea Filadelli, il primo ...