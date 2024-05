Cina | mostra degli Uffizi attira numerosi visitatori a Shanghai

(Di sabato 18 maggio 2024) Shangai, 18 mag – (Xinhua) – Il capolavoro del pittore italiano rinascimentale Tiziano, “Flora”, che raffigura una giovane donna che porge un mazzo di fiori, hato decine di migliaia dida quando, a marzo, e’ stato esposto al Bund One Art Museum. La, intitolata “La pittura veneziana dalle Gallerie”, durera’ fino al 28 luglio e presentera’ 49 opere di Tiziano e di altri maestri veneziani. Le Gallerie, con sede a Firenze, in Italia, sono note in tutto il mondo per le sue antiche sculture e collezioni di dipinti, mentre il Bund One Art Museum e’ uno dei punti di riferimento emergenti di. Nel 2021, i due musei hanno firmato un accordo per organizzare 10 mostre ...

Truccano due cani da panda e li mettono in gabbia: scandalo allo zoo (video) - Truccano due cani da panda e li mettono in gabbia: scandalo allo zoo (video) - Pensavo fosse un panda invece era un cane dipinto. Siamo in Cina, località Taizhou, sulla costa del Mar Cinese Orientale. In particolare siamo nello zoo della città: ai visitatori sono stati ...

Apertura eventi del 2024 China Brand Day a Shanghai - Apertura eventi del 2024 China Brand Day a shanghai - visitatori osservano un modello dimostrativo del sistema di trasporto elettrificato autostradale e minerario CRRC in mostra durante gli eventi del 2024 China Brand Day a shanghai, nella Cina orientale ...

