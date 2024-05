Inflazione - in Italia cala più che nel resto d’Europa Sien - Brindisi e Venezia le città più calde

12.10 Ad aprile l' Inflazione in Italia , in calo a 0,9% da 1,2% di marzo, è stata la terza più bassa in Eurozona . Tasso annuo a 2,4% e nell'Euro27 2,6%. Su base mensile, +0,6% in Ue ed in Eurozona . Tra i 20 Paesi Eurozona , ad aprile il tasso medio ...

E’ vero, è un argomento per certi versi ‘pesante’, comunque complicato ma, che piaccia o meno, quello legato all’ Inflazione – e dunque alla nostra economia – è un argomento dal quale non possiamo davvero prescindere. Specialmente in questi tempi di ...

Nell'ultimo anno i veneti e i friulgiuliani sono stati i più colpiti d'italia dal caro vita; la crescita dell'inflazione media nel Veneto, infatti, è stata del +1,3 per cento, segue il Friuli Venezia ...

Economia italiana in crescita, ma velocità diverse: bene i servizi, turismo record, male l'industria. In crescita solo parte dell'economia. Nel 1° trimestre 2024 il PIL italiano è cresciuto (+0,3%), a ...

L'italia ha l'inflazione più bassa in Ue, ma il caro vita, nell'ultimo anno, ha colpito soprattutto Siena, Brindisi e Venezia che hanno registrato un aumento dell'1,9%. (ANSA) ...