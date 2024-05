Ponte Messina | Bonelli - ‘dissenso ampio anche tra elettori centrodestra’

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – ?Oggi asi è svolta una straordinaria mobilitazione che non riguarda solo calabresi e siciliani, ma coinvolge tutta l’Italia. Sul tema delsullo Stretto di, c?è undissensotra elettrici eddi destra. 14 miliardi di euro di soldi pubblici vengono gestiti come una questione privata dal ministro Salvini, con l?appoggio della Premier Meloni. Nel frattempo, a me, che sono un parlamentare della Repubblica, vengono continuamente negati documenti fondamentali”. Cosí a margine della manifestazione Noin corso a, Angelo, deputato di Verdi e Sinistra. ?C?è una domanda rivolta ripetutamente al Governo e all?AD della società Stretto di ...

« farò ciao dall’altra parte, ma insomma il "no ponte" penso che sia una cosa inverosimile». Lo ha detto ieri a Cosenza il sottosegretario al Lavoro e politiche sociali Claudio Durigon che oggi sarà a Messina per un incontro elettorale in ...

In migliaia alla manifestazione No Ponte a Villa San Giovanni - In migliaia alla manifestazione No ponte a Villa San Giovanni - Si sono ritrovati in alcune migliaia a Villa San Giovanni per partecipare alla manifestazione No ponte. Decine le associazioni, i movimenti, comitati che hanno promosso questa protesta.

Ponte Stretto di Messina, i cittadini calabresi manifestano contro la realizzazione dell'opera - ponte Stretto di messina, i cittadini calabresi manifestano contro la realizzazione dell'opera - Un migliaio di persone provenienti da Calabria e Sicilia si sono radunate a Villa San Giovanni ...