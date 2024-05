Installa gps e app per seguire i movimenti della moglie - preso 30enne

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa cercato in tutti i modi di sottrarsi alle botte e alle minacce del marito violento, anche lasciando la sua abitazione: l’uomo però era in grado di rintracciarla ovunque perchè avevato un localizzatore pps nell’autoe ne seguiva gli spostamenti tramite un’app. Alla fine è stato scoperto dai carabinieristazione di Portici che la scorsa notte, a Napoli, lo hanno arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri, allertati dal 112, erano intervenuti in un appartamento di Portici dove c’era una donna, una 26enne, che aveva chiesto aiuto. Grazie alle sue dichiarazioni sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda. Da circa un anno, è emerso, la donna subiva maltrattamenti fisici, insulti e minacce da parte del marito che non aveva mai ...

Installa gps e app per seguire i movimenti della moglie, preso - installa gps e app per seguire i movimenti della moglie, preso - Ha cercato in tutti i modi di sottrarsi alle botte e alle minacce del marito violento, anche lasciando la sua abitazione: l'uomo però era in grado di rintracciarla ovunque perchè aveva installato ...

Cos’è l’app-spia usata da Turetta sul telefono di Cecchettin e come capire se ne hai una installata - Cos’è l’app-spia usata da Turetta sul telefono di Cecchettin e come capire se ne hai una installata - Dalle indagini è emerso che Filippo Turetta aveva installato un’app per seguire tutti i movimenti di Giulia Cecchettin. Questo genere di applicazioni si trovano facilmente in commercio: vengono ...