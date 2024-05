Operaio 21enne morto a Scafati - la famiglia | Lavorava in nero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiinilAlessandro Panariello, che ieri èin un incidente avvenuto a, in provincia di Salerno, mentrein un palazzo in pieno centro. A denunciarlo sono gli avvocati Gennaro Caracciolo e Agostino Russo dello Studio Forensis, che assistono ladel giovane lavoratore. Secondo le prime ricostruzioni Panariello è rimasto ucciso da una lastra d’acciaio caduta dalla carrucola che stava sollevando. “L’unica cosa della dinamica che abbiamo saputo – spiegano i legali – è che Panariello era giù e un altro lavoratore era su quando gli è caduta addosso la lastra, e che era ancora vivo mentre lo portavano in ospedale”. “Siamo morti insieme al nostro Alessandro – fanno sapere tramite gli avvocati la madre ...