Inter-Lazio - Tudor | Stimo Inzagh - il suo è il gioco più europeo che conosco

(Di sabato 18 maggio 2024) “Servirà unaperfetta perché giochiamo in casa della squadra più forte d’Italia, che sta esprimendo un calcio bello, concreto ed efficace. È la migliore squadra di questa stagione, faccio loro i complimenti. Noi proveremo a fare del nostro meglio; mancano solo due gare e la classifica, in ottica europea, è ancora da stabilire”. Queste le parole dell’allenatore della, Igor, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’. “i ha tanto merito perché è bravo e, alla fine, la bravura è quella che fa la differenza – ha proseguito il tecnico biancoceleste, parlando dell’allenatore campione d’Italia –. Lui è la dimostrazione che il sistema diè marginale, perché parte da un 3-5-2 che non è mai fisso. È ilpiù ...

