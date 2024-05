Subito l' incontro con la madre Chico Forti - la rivelazione del legale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) «Appena possibile speriamo di far incontrarecon ladi 96 anni. Ci vorrà un permesso. Teniamo presente che, per il suo rientro, è stato considerato l'aspetto umanitario, come previsto dalla Convenzione». Lo dice all'AGI l'avvocato Carlo Dalla Vedova, che ha seguito le procedure per il rientro in Italia dell'imprenditore che terminerà di scontare la condanna in Italia. Sulle modalità del rimpatrio, ilspiega che «non sappiamo in che carcere andrà, dovrebbe essere quello di Verona». Dalla Vedova ci tiene a ringraziare i rappresentanti dei due Stati che hanno reso possibile «in tempi brevi» il ritorno in Italia, «in particolare il console a Miami che si è speso molto per risolvere un problema che rischiava di allungare i tempi».