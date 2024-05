Elisabetta Gregoraci sostituita - Ilary Blasi conduce Battiti Live al suo posto

(Di sabato 18 maggio 2024) Il grande successo delle ultime edizioni di Radio Norba Cornetto, in onda su Italia 1, ha portato il festival musicale più amato dell’estate italiana su Canale 5. La novità principale di questa edizione 2024 è la conduzione affidata per la prima volta a, affiancata da Alvin e con la partecipazione di Rebecca Staffelli. Il festival, che si svolgerà nelle suggestive piazze della Puglia, promette di offrire al pubblico la migliore musica del panorama italiano e internazionale.: la nuova reginetta di “è pronta a tornare sul piccolo schermo in grande stile, sostituendoalla conduzione di Radio Norba Cornetto ...

